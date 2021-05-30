Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте стал лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

30-летний француз впервые стал обладателем трофея Лиги чемпионов. За девять лет хавбек прошел путь от любительского чемпионата Франции (выступал в нем в 2013 году) до победителя ЛЧ-2020/21.

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.