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Асенсио считает, что план «Реала» на игру с «Ливерпулем» сработал

05:58
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио после победы над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда сыграла здорово.

«Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу. Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Асенсио.

Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.

Реал — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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