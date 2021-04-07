Асенсио считает, что план «Реала» на игру с «Ливерпулем» сработал
05:58
Нападающий «Реала» Марко Асенсио после победы над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда сыграла здорово.
«Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу. Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Асенсио.
Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/
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