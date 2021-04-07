Асенсио считает, что план «Реала» на игру с «Ливерпулем» сработал

Нападающий «Реала» Марко Асенсио после победы над «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) отметил, что команда сыграла здорово.

«Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу. Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Асенсио.

Ответный матч состоится в Англии через неделю, 14 апреля.