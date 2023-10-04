Артета — о травме Сака в первом тайме матча с «Лансом»: «Это что-то мышечное»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме вингера Букайо Сака в матче с «Лансом» (1:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Форвард был заменен на 34-й минуте. Вместо него вышел Фабиу Виейра.

«В первом тайме он попытался сыграть мяч пяткой и что-то почувствовал. Это что-то мышечное.

Он был не в состоянии продолжать играть. Больше мы ничего не знаем, но этого было достаточно для нас, чтобы его заменить», — цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

«Ланс» с 4 очками после 2 туров лидирует в группе B, а «Арсенал» занимает вторую строчку (3 очка).