Венгер: «Будем честны, «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов из-за Куртуа»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов. По мнению 72-летнего француза, поражение мерсисайдцев в борьбе за титул в английской премьер-лиге сказалось на уверенности команды.

«После просмотра матча задаюсь вопросом — не сказалось ли разочарование после поражения в борьбе за титул в АПЛ на уверенности «Ливерпуля»? Ощущалось, что Салах, Мане и все те футболисты, которые способны делать разницу, были не очень свежи и уверены в том, что смогут изменить ситуацию», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Тренер считает, что «Ливерпуль» потерпел поражение из-за вратаря мадридского клуба Тибо Куртуа.

«Будем честны, «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов из-за Куртуа. Мне казалось, что мерсисайдцы смогут победить, если сравняют счет и обретут уверенность. Но они так и не нашли удачный момент, чтобы реализовать свои шансы. Во многом это заслуга вратаря», — сказал он.

Напомним, что 30-летний бельгиец был признан лучшим игроком матча. В прошедшей встрече вратарь сделал девять сейвов.

В сезоне-2021/22 Куртуа принял участие в 51 матче за «Реал», в которых пропустил 46 мячей и 22 раза сыграл на ноль. Его контракт с мадридским клубом рассчитан 30 июня 2026 года.