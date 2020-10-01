Ари: «У «Краснодара» есть все, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в ЛЧ»

Нападающий «Краснодара» Ари, который пропустил матч с ПАОКом? из-за травмы, поделился с «СЭ» эмоциями от выхода его команды в групповой раунд Лиги чемпионов.

— Ребята — большие молодцы, — заявил он «СЭ». — Всегда когда смотрю матч с трибуны или по телевизору, очень переживаю. Жаль, что пропустил этот матч. Наверное, это была самая важная игра в этом году для нас, поэтому я очень волновался. Теперь жду групповой этап Лиги чемпионов.

Это новый этап для нас. У «Краснодара» есть все для того, чтобы стать чемпионами России и стабильно играть в Лиге чемпионов. Клуб, Галицкий и ребята — большие молодцы. (Севастиан Терлецкий)