Ари: «Надеюсь, что у «Краснодара» срастется с Лигой Европы»
06:20
Форвард «Краснодара» Ари после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов (1:2) отметил, что надеется на попадание в Лигу Европы. Российская команда с 1 очком идет на 3-м месте в группе.
— Это был очень важный матч для нас, — цитирует пресс-служба УЕФА Ари. — Но, к сожалению, теперь мы потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Надеюсь, что у нас срастется с Лигой Европы. У нас плохо получалась игра в первом тайме. И несмотря на позитивные изменения после перерыва, мы все же проиграли. «Севилья» действовала очень компактно и преуспела в контратаках.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029430--krasnodar-vs-sevilla/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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