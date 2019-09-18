Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Антони Лопеш: «Лион» был обязан создавать опасные моменты и биться за победу"

00:15
Теги:

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш после ничьей с «Зенитом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда показала характер.

— Мы показали характер, сравняв счет во втором тайме, но мы были обязаны создавать опасные моменты и биться за победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Надо выигрывать домашние матчи. Если одерживаешь победы во всех играх на своем поле, получаешь хорошие шансы на выход в плей-офф.

Лион — Зенит

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027037/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир