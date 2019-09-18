Антони Лопеш: «Лион» был обязан создавать опасные моменты и биться за победу"
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Вратарь «Лиона» Антони Лопеш после ничьей с «Зенитом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда показала характер.
— Мы показали характер, сравняв счет во втором тайме, но мы были обязаны создавать опасные моменты и биться за победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Надо выигрывать домашние матчи. Если одерживаешь победы во всех играх на своем поле, получаешь хорошие шансы на выход в плей-офф.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027037/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур
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