Антони Лопеш: «Лион» был обязан создавать опасные моменты и биться за победу"

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш после ничьей с «Зенитом» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда показала характер.

— Мы показали характер, сравняв счет во втором тайме, но мы были обязаны создавать опасные моменты и биться за победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Надо выигрывать домашние матчи. Если одерживаешь победы во всех играх на своем поле, получаешь хорошие шансы на выход в плей-офф.

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