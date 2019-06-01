Антон Миранчук: "Ливерпуль" или "Тоттенхэм"? Буду болеть за результативный матч"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук рассказал, что ждет от в финала Лиги чемпионов и как идет подготовка к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

– Будете смотреть финал Лиги чемпионов всей командой? И за кого болеете?

– Вроде команда вместе не будет смотреть. Я же буду болеть за хорошую, результативную игру, предпочтений нет.

– Внутри команды ставки делаете на победителя?

– Такого нет.

– Из тренеров-финалистов кто симпатичен?

– Наверное, Клопп, он более эмоционален.

– Как у вас здоровье? Было ведь повреждение.

– Нормально, второй день занимаюсь в общей группе.

– Вы были в гонке бомбардиров чемпионата. Хочется двум предстоящим соперникам забить?

– Конкретно такой цели нет, но при этом всегда приятно забивать и помогать команде побеждать.

– Как вам без отпуска?

– Нормально, прошлым летом было то же самое. Надо привыкать, здоровье есть.

– Где берете информацию о будущих соперниках?

– Это не моя работа, что покажут, то и буду выполнять. Понятно, что с каждым оппонентом нужно играть на сто процентов и брать очки.

– С Сан-Марино еще можно сделать хорошую разницу голов...

– Будем выполнять задачу тренера. Про разницу голов не думаем.

В субботу сборная России продолжила подготовку к матчам отборочного цикла Евро-2020. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня примут Кипр в Нижнем Новгороде. (Юлия Яковлева)