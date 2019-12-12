Антон Коченков: «Я «привез» первый пенальти в ворота «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков после поражения от «Атлетико»? в 6-м туре Лиги чемпионов (0:2) признал свою вину в первом пенальти. В самом начале встречи одиннадцатиметровый не смог реализовать Кевин Триппьер.

— Я «привез» первый пенальти в наши ворота, но исправился за эту ошибку, отбив мяч, — сказал Коченков в эфире «Матч ТВ». — Во втором случае я до последнего ждал и старался угадать, куда будет бить Жоау Феликс, но в этот раз мне не повезло.

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