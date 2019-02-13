Анхель Ди Мария: "Никогда не говорил плохо о "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария рассказал, как он реагировал на свист болельщиков "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда победила со счетом 2:0.

- Было сложно с первой минуты, но я знал, что это (свист болельщиков – прим. "СЭ") будет, - сказал футболист в интервью Cadena COPE. - Но, как я уже говорил и повторю еще раз, я никогда не говорил о клубе и тех, кто здесь работает, плохо. Такие вещи бывают, и люди восприняли это негативно. Но у меня были проблемы только с тренером.

Ранее сообщалось, что футболист может быть дисквалифицирован за оскорбление болельщиков.

По информации СМИ, когда "ПСЖ" открыл счет на 53-й минуте, Ди Мария выругался на английском языке в адрес фанатов "красных дьяволов" и затем что-то сказал на испанском. После этого произошел инцидент с бутылкой пива, которую кинули в 30-летнего аргентинца.

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