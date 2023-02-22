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Анчелотти назвал Винисиуса самым опасным игроком в мире

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 февраля. «Ливерпуль» — «Реал» — 2:5. Карло Анчелотти.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил нападающего Винисиуса Жуниора. Бразилец забил два гола и сделал голевую передачу.

«Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор — самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036586--liverpool-vs-real-madrid/
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
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Лига чемпионов УЕФА
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