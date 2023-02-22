Анчелотти назвал Винисиуса самым опасным игроком в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил нападающего Винисиуса Жуниора. Бразилец забил два гола и сделал голевую передачу.

«Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор — самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.