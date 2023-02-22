Клопп: «Нужно было играть, как в первом тайме, все 95 минут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Реала» (2:5) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Начало в нашем исполнении было выдающимся. Это были настоящие мы. Это было идеально — именно так, как мы хотели сыграть. Первый тайм был хорошим, за исключением пропущенных голов. При первом голе мы слегка пассивно играли впереди, а второй гол — просто ляп. То, как мы защищались [при третьем голе], никуда не годится. Так нельзя в игре против команды, которая отлично действует в контратаках. Мы так и не смогли вернуться в прежнее русло. Нужно было играть, как в первом тайме, все 95 минут.

Мы поедем туда и сыграем в футбол. Это будет серьезное испытание, но сначала мы должны сыграть в премьер-лиге и обязательно извлечь уроки из этого матча. Думаю, Карло Анчелотти считает, что здесь все решено. Честно, я тоже так думаю в данный момент. Но за три недели все может измениться. Мы поедем туда, чтобы победить. Это все, что я могу сказать», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.