Линнстрем извинился перед болельщиками «Айнтрахта» за поражение от «Наполи»

Нападающий «Айнтрахта» Йеспер Линнстрем прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу извиниться перед болельщиками за то, что мы не смогли сыграть лучше сегодня. Было тяжело. «Наполи» — одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Они уверены в себе и почти не проигрывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Линнстрема.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.