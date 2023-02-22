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Линнстрем извинился перед болельщиками «Айнтрахта» за поражение от «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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21 февраля. &amp;quot;Айнтрахт&amp;quot; - &amp;quot;Наполи&amp;quot; - 0:2. Йеспер Линнстрем (справа).
Фото Reuters

Нападающий «Айнтрахта» Йеспер Линнстрем прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я хочу извиниться перед болельщиками за то, что мы не смогли сыграть лучше сегодня. Было тяжело. «Наполи» — одна из лучших команд в Европе прямо сейчас. Они уверены в себе и почти не проигрывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Линнстрема.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
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