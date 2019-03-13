Аллегри - о критике в свой адрес: "Что еще я могу сделать?"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Атлетико"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) ответил на критику в свой адрес. Туринцы вышли в четвертьфинал, несмотря на поражение в первой встрече - 0:2.

– Те, кто критикует меня – не моя проблема, это проблема тех, кто критикует, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Что еще я должен сделать? За пять лет мы выиграли четыре титула чемпионов Италии и близки к пятой победе, дважды выходили в финал Лиги чемпионов и четыре раза завоевывали Кубок Италии. Что еще мне сделать? Это им нужна помощь, а не мне. В любом случае, критика может быть полезна в образовательных целях, мне бывает весело ее послушать.

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных пар состоится 15 марта. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

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