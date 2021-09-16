Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
18:29
Нападающий «Аякса» Себастьен Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Он оформил покер в матче против «Спортинга» (5:1). Для 27-летнего ивуарийца это была дебютная игра в Лиге чемпионов.
На звание лучшего игрока недели также претендовали Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Роберт Левандовски («Бавария»).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/player-of-the-week/#/
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