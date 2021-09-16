Нападающий «Аякса» Себастьен Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Он оформил покер в матче против «Спортинга» (5:1). Для 27-летнего ивуарийца это была дебютная игра в Лиге чемпионов.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Роберт Левандовски («Бавария»).