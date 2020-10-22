Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

Россиянин дебютировал за команду, выйдя на замену на 80-й минуте, и через девять минут отметился голом.