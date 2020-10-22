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«Алексей забил прекрасный гол». Гасперини — о дебюте Миранчука за «Аталанту»

00:36
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0).

Россиянин дебютировал за команду, выйдя на замену на 80-й минуте, и через девять минут отметился голом.

— Миранчук забил прекрасный гол, — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia. — Для него очень хорошо, что он забил дебютный гол. Миранчук отсутствовал почти месяц, он еще не прошел с нами полную подготовку на тренировках. Йосип Иличич выздоровел, мы надеемся вернуть и Руслана Малиновского.

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