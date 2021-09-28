Алексей Сутормин: «Меня можно назвать одним из штатных пенальтистов «Зенита»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Алексей, вы сейчас часто играете в схеме с тремя центральными защитниками. Можно ли сказать, что вам в этой роли комфортнее, чем в четверке защитников? И как различаются ваши задачи в разных схемах?

— Скажу, что и в пятерке, и в четверке комфортно играть. А по различиям — в пятерке можно больше играть в атаку, сзади есть страхующий. Так что больше возможностей для атаки в пятерке.

— В прошлом матче с «Крыльями» вы исполняли пенальти. До этого в двух матчах этого сезона вы тоже били пенальти, но тогда на поле не было Артема Дзюбы. Как решалось сейчас, что пенальти будете бить именно вы? Можно ли назвать вас штатным пенальтистом?

— Решалось тренерским штабом. Меня можно назвать одним из штатных пенальтистов — это да. Артем Дзюба и Сердар Азмун всегда могут ударить. Многое зависит от состояния, от того, в какие минуты исполняется удар. Если кто-то свежий выйдет, то у него больше шансов. В целом, кто уверен, тот может взять ответственность и пробить пенальти.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.