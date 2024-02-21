Арнаутович: «Очень сложный матч ждет «Интер» в Мадриде»

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Обидно за Маркюса Тюрама — никому травм не пожелаю. Я получил свой шанс и вышел менять ситуацию. После того как я упустил пару моментов, подвернулся третий шанс, и я рад, что забил ради всех тех, кто сегодня сюда пришел, ради товарищей по команде и моей семьи, которая тоже сегодня была здесь. Мы создали множество моментов и могли забить больше. Тем не менее выиграли, и это важно. Очень сложный матч ждет нас в Мадриде. Нам надо будет поразмыслить о своей игре — мы можем победить и в Мадриде тоже», — цитирует пресс-служба УЕФА Арнаутовича.

Ответная игра состоится 13 марта в Мадриде. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.