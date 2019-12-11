Альберт Селадес: «У «Аякса» не было четких голевых моментов»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес остался доволен игрой команды в матче Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:0). Испанский клуб закончил групповой турнир на первом месте в своем квартете.

— Мы играли против очень хорошей команды, которая провела отличную кампанию в прошлом сезоне с тем же составом и тренером, — цитирует официальный сайт УЕФА Селадеса. — Мы хорошо провели групповой турнир. Финишировать на первом месте — это нечто. Мы понимали, как играть под давлением, понимали, что у нас будут шансы, и мы их использовали. У «Аякса» же не было четких голевых моментов, несмотря на прессинг. Это счастливый день. Я очень рад, что у нас такая команда, такая атмосфера. Я всегда говорю ребятам, что мне с ними повезло. Это была блестящая игра. Фанаты запомнят ее надолго.