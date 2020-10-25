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Агуэро не сыграет во 2-м туре Лиги чемпионов

02:59
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1). Как сообщает Sky Sports, 32-летний аргентинец точно пропустит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя», хотя пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

Агуэро недавно вернулся в строй после операции на колене. В текущем сезоне нападающий принял участие пока только в трех матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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