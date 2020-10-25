Агуэро не сыграет во 2-м туре Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (1:1). Как сообщает Sky Sports, 32-летний аргентинец точно пропустит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя», хотя пока неизвестно, насколько серьезное повреждение.

Агуэро недавно вернулся в строй после операции на колене. В текущем сезоне нападающий принял участие пока только в трех матчах во всех турнирах, забив 1 гол.