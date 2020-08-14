8:2! «Бавария» разгромила «Барселону» и оставила Месси без полуфинала Лиги чемпионов

«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» (2:8) в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В составе мюнхенцев дублями отметились Филлипе Коутинью, Томас Мюллер, по разу забили — Роберт Левандовски, Джошуа Киммих, Серж Гнабри и Иван Перишич. У каталонцев отличился Луис Суарес и автогол на свой счет записал Давид Алаба.

В полуфинале ЛЧ «Бавария» сыграет с победителем пары «Лион» — «Манчестер Сити». В другом противостоянии «Лейпциг» встретится с «ПСЖ».

Лига чемпионов

1/4 финала

«Барселона» — «Бавария» — 2:8 (1:4)

Голы: Мюллер, 4 (0:1). Алаба, 7 — в свои ворота (1:1). Перишич, 21 (1:2). Гнабри, 28 (1:3). Мюллер, 31 (1:4). Суарес, 57 (2:4). Киммих, 63 (2:5). Левандовски, 82 (2:6). Коутинью, 85 (2:7). Коутинью, 89 (2:8).

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто (Гризманн, 46), де Йонг, Бускетс (Фати, 70), Видаль, Месси, Суарес.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Алаба, Дэйвис (Эрнандез, 84), Гнабри (Коутинью, 75), Тиагу Алькантара, Горецка (Толиссо, 84), Мюллер, Перишич (Коман, 67), Левандовски.

Предупреждения: Боатенг, 42. Дэйвис, 51. Суарес, 54. Жорди Альба, 60. Киммих, 85. Видаль, 90+2.

14 августа. Лиссабон. Стадион «Да Луш».