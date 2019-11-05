19-летний Холанн установил историческое достижение
5 ноября 2019, 23:26
Нападающий «Зальцбурга» Эрлин Холанн стал первым игроком, который забил семь голов в первых четырех матчах Лиги чемпионов, сообщается в Twitter OptaJoe. Это на два мяча больше, чем любой другой футболист. 19-летний форвард открыл счет в матче с «Наполи» (1:0, первый тайм).
В текущем сезоне Холанн провел 17 матчей за «Зальцбург», в которых забил 23 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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