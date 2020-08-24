«Поздравь и нас, пожалуйста». «Ростов» обратился к Неймару после его поста о «Байере»
10:27
Официальный Twitter «Ростова» отреагировал на пост форварда «ПСЖ» Неймара, который ранее по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов.
Вчера «Бавария» обыграла парижан (1:0) в финале ЛЧ. После матча 28-летний бразилец в своем Twitter оставил пост с поздравлениями в адрес клуба из Леверкузена.
«Раз уж на то пошло, поздравь и нас, пожалуйста. Вчера, например, мы «Уфу» обыграли», — написано в Twitter «Ростова».
23 августа команда Валерия Карпина одержала победу над «Уфой» (1:0) в матче 4-го тура РПЛ.
Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов
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