UOL: «Фламенго» не хочет отпускать Педро в «Зенит»

«Фламенго» не намерен продавать нападающего команды Педро Абреу в «Зенит», сообщает UOL.

По данным источника, даже в случае официального предложения от российского клуба «Фламенго» сделает все возможное, чтобы удержать игрока. Бразильская команда считает Педро ключевым игроком и высоко ценит его как футболиста сборной.

Ранее Globo сообщало, что «Зенит» готовит предложение «Фламенго» в размере 25 миллионов евро за 26-летнего игрока. Пока официальных переговоров между клубами не было — общение идет с агентами футболиста.

Педро в сезоне-2023 сыграл 41 матч за «Фламенго», в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.