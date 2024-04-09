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Сегодня, 23:09

Неймар обдумывает возможность покупки акций «Сантоса»

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Неймар.
Фото Getty Images

Форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает возможности покупки футбольного клуба «Сантоса», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, 32-летний игрок заинтересован в том, чтобы помочь своей бывшей команде, сумма долгов которой оценивается в 130 миллионов евро. Футболист собирается приобрести акции клуба совместно со своим отцом.

Неймар является воспитанником академии «Сантоса». За бразильский клуб он провел 140 матчей, забил 72 гола и отдал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар может стать игроком «Сантоса» в 2025 году.

Неймар Сантос
ФК Сантос
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