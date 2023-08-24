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Сегодня, 15:42

Агент Нестора заявил, что футболист не перейдет в «Зенит» этим летом

Алина Савинова
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Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, рассказал, что футболист не перейдет в другой клуб этим летом.

«В это трансферное окно Родриго останется в «Сан-Паулу», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник может перейти в «Зенит».

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 36 матчей за бразильскую команду, в которых отметился 1 голом и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nestora-ob-interese-zenita-rodrigo-ostanetsya-v-san-paulu/
Футбол
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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