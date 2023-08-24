Агент Нестора заявил, что футболист не перейдет в «Зенит» этим летом

Десио Берман, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, рассказал, что футболист не перейдет в другой клуб этим летом.

«В это трансферное окно Родриго останется в «Сан-Паулу», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник может перейти в «Зенит».

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 36 матчей за бразильскую команду, в которых отметился 1 голом и 5 результативными передачами.