Источник: «Зенит» предложит «Фламенго» 25 миллионов евро за форварда Педро

«Зенит» провел встречу с представителями форварда «Фламенго» Педро Абреу, сообщает Globo.

По данным источника, российский клуб готовит предложение «Фламенго» в размере 25 миллионов евро за 26-летнего игрока. Пока официальных переговоров между клубами не было — общение идет с агентами футболиста.

Информируется, что июле «Аль-Хиляль» предлагал за Педро 30-35 миллионов евро, а «Бенфика» — 18-20 миллионов.

Бразильский нападающий в сезоне-2023 сыграл 41 матч за «Фламенго», в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.