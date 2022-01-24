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Президент «Интернасьонала» подтвердил, что получил предложение по Юри Алберто

Президент бразильского «Интернасьонала» подтвердил, что получил предложение по трансферу нападающего Юри Алберто
Иван Шитик
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Instagram

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос подтвердил, что бразильский клуб недавно получил официальное предложение по трансферу форварда Юри Алберто.

«Нам действительно поступило официальное предложение по Юри Алберто, которое мы оцениваем. Это важное предложение, и клуб рассмотрит его в ближайшие дни.

Наша идея заключается в том, чтобы он не уходил сейчас. Это уже было нашим планом, согласованным с футболистом, персоналом и семьей, что он, по крайней мере, до июня может быть с нами», — цитирует Барселлоса Revista Colorado со ссылкой на программу Bola nas Costas на Radio Atlantida.

Ранее бразильским СМИ сообщали, что «Зенит» предложил за 20-летнего игрока 20 миллионов евро.

Руководство «Интернасьонала» попытается договориться о сохранении за собой 10% прав на футболиста. Еще одна цель для бразильцев — внести в контракт пункты с бонусами за забитые форвардом голы в составе «Зенита».

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Юри Алберто
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