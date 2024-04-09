Журналист Алейшо: ЦСКА интересуется 22-летним нападающим «Ботафого» Урсо
ЦСКА проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Эмерсону Урсо, утверждает журналист Фабио Алейшо.
По данным источника, армейцы связались с советом директоров бразильского клуба.
Контракт 22-летнего форварда с «Ботафого» действует до 31 декабря 2025 года. В этом сезоне Урсо провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
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|14:00
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|- : -
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Ахмат – Балтика
|- : -
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|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
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|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
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|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
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Кр. Советов – Рубин
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