Журналист Алейшо: ЦСКА интересуется 22-летним нападающим «Ботафого» Урсо

ЦСКА проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Эмерсону Урсо, утверждает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, армейцы связались с советом директоров бразильского клуба.

Контракт 22-летнего форварда с «Ботафого» действует до 31 декабря 2025 года. В этом сезоне Урсо провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.