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21 января, 23:36

Бразильская конфедерация футбола ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для игроков

Анна Горшкова
Корреспондент

Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.

Как сообщается на сайте CBF, факт вакцинации от коронавируса будет необходимо подтверждать во время формирования заявок состава команд на каждую игру. При отсутствии соответствующего документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать не привитого от ковида игрока.

CBF занимается организацией всех четырех уровней национального чемпионата Бразилии, сборной страны и женским чемпионатом.

Источник: https://www.cbf.com.br/a-cbf/informes/index/diretriz-tecnica-operacional-para-competicoes-da-cbf-2022

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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