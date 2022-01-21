Бразильская конфедерация футбола ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для игроков

Бразильская конфедерация футбола (CBF) будет требовать обязательной вакцинации всех игроков, которые будут участвовать в ее турнирах в 2022 году.

Как сообщается на сайте CBF, факт вакцинации от коронавируса будет необходимо подтверждать во время формирования заявок состава команд на каждую игру. При отсутствии соответствующего документа медицинский портал CBF будет автоматически блокировать не привитого от ковида игрока.

CBF занимается организацией всех четырех уровней национального чемпионата Бразилии, сборной страны и женским чемпионатом.