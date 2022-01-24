Игрок «Интернасьонала» рассказал, что нападающий Юри Алберто покидает команду

Игрок «Интернасионала» Тайсон на пресс-конференции сообщил, что нападающий Юри Алберто покидает команду.

«Юри Алберто — очень хороший игрок, трудолюбивый, имеет светлую голову. С одной стороны я счастлив за него. Но я также расстроен из-за потери футболиста, который очень помог нам в прошлом году», — приводит слова Тайсона Zona Mista.

Ранее бразильским СМИ сообщали, что «Зенит» предложил за 20-летнего игрока 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Юри Алберто в составе «Интернасьонала» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и 4 результативными передачами.