Нино: «В Бразилии «Зенит» боролся бы за чемпионство»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» оценил уровень петербургского клуба.

— Уже успел оценить уровень лиги? На твой взгляд, за какое место в бразильской серии А боролся бы «Зенит»?

— Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России — скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру. В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу. А «Зенит» — фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото, — сказал Нино «СЭ».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей.

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