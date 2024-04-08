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Сегодня, 16:37

Дани Алвес хочет вернуться в футбол — он считает, что его имидж будет чист

Руслан Минаев
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Дани Алвес.
Фото Reuters

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес собирается вернуться в футбол, утверждает Marca.

По данным источника, бразилец уверен, что снова сможет зарабатывать на жизнь футболом, поскольку рассчитывает на снятие обвинений. Экс-защитник «ПСЖ» и «Ювентуса» считает, что его имидж будет очищен после судебных разбирательств. Отмечается, что Алвес не рассматривает вариант с возобновлением игровой карьеры.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы под залог в 1 миллион евро. Сообщалось, что у 40-летнего бразильца заберут паспорт и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

22 февраля суд Барселоны приговорил Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году.

Дани Алвес
Футбол
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