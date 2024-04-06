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Сегодня, 16:44

Агент Ренана опроверг информацию о возможной субаренде игрока из «Интернасьоналя»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможной субаренде любому клубу, который проявит к нему интерес.

Ранее об этом сообщило издание Revista Colorada.

«Ренан может уйти в субаренду? Нет, это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» 4 января на правах аренды до конца 2024 года. За бразильский клуб защитник отыграл 13 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
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 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
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