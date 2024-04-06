Агент Ренана опроверг информацию о возможной субаренде игрока из «Интернасьоналя»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможной субаренде любому клубу, который проявит к нему интерес.

Ранее об этом сообщило издание Revista Colorada.

«Ренан может уйти в субаренду? Нет, это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» 4 января на правах аренды до конца 2024 года. За бразильский клуб защитник отыграл 13 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.