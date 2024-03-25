Дани Алвеса освободили под залог до решения по апелляции

Адвокаты экс-защитника «Севильи» и «Барселоны» Дани Алвеса внесли залог в размере 1 миллиона евро. Футболист освобожден под залог на время рассмотрения его апелляции после 14 месяцев пребывания под стражей, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что семья Алвеса намерена взять в кредит 1 миллион евро, который нужен для внесения залога в суд.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.