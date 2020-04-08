Форвард белорусской «Белшины» хочет, чтобы остальные чемпионаты поскорее возобновились

Нападающий «Белшины» Леонид Ковель высказал мнение о том, что чемпионат Белоруссии не был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Хотелось бы, чтобы все чемпионаты поскорее возобновились и коронавирус ушел, — цитирует Ковеля Tribuna.com. — Чтобы не смотрели на нас, как на какое-то пятно. Главное, чтобы нас это не коснулось и не повлияло на здоровье футболистов. Лучше играть, чем тренироваться.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 450 092 человек. Умерших — 83 474, выздоровевших — 309 321. В России, по данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, 8672 случая заражения, 63 человека умерли, выздоровели — 580 человек.

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