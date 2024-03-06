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Сегодня, 17:11

Защитник «Локомотива» Погостнов на правах аренды перешешел в дзержинский «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арсенал» из Дзержинска арендовал защитника «Локомотива» Егора Погостнова, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с белорусским клубом рассчитано до декабря 2024 года.

20-летний защитник является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел за красно-зеленых 5 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Всего на его счету 15 матчей за основную команду «Локомотива».

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
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 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
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 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
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 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
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16
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