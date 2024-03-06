Защитник «Локомотива» Погостнов на правах аренды перешешел в дзержинский «Арсенал»

«Арсенал» из Дзержинска арендовал защитника «Локомотива» Егора Погостнова, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с белорусским клубом рассчитано до декабря 2024 года.

20-летний защитник является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел за красно-зеленых 5 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Всего на его счету 15 матчей за основную команду «Локомотива».