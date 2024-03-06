Защитник «Локомотива» Погостнов на правах аренды перешешел в дзержинский «Арсенал»
«Арсенал» из Дзержинска арендовал защитника «Локомотива» Егора Погостнова, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение с белорусским клубом рассчитано до декабря 2024 года.
20-летний защитник является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провел за красно-зеленых 5 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Всего на его счету 15 матчей за основную команду «Локомотива».
Источник: ФК «Локомотив»
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