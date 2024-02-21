«Оренбург» подписал нападающего из Белоруссии

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» подписал контракт с 18-летним нападающим «Минска» Тимофеем Мартыновым. Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

Всего Мартынов сыграл за «Минск» 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

После 18 туров «Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.