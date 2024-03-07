Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

7 марта, 21:26

В белорусской федерации уверены, что УЕФА верно решит проблему с отказом сборной Литвы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич прокомментировал отказ сборной Литвы играть с Белоруссией.

«Мы готовы играть, мы будем готовиться к этим матчам. Что касается соперника, то пусть они за себя отвечают, если не захотят, нам будет от этого, возможно, только лучше. Есть компетентные органы УЕФА, которые примут, я уверен, справедливое и верное решение», — приводит слова Василевича ТАСС.

7 марта президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс заявил, что женская сборная откажется от матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против Белоруссии.

Сборная Белоруссии сыграет в первой группе лиги C с командами Литвы, Кипра и Грузии.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
3
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Стали известны пары 1/2 финала пути РПЛ Кубка России
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер минского «Динамо»: «На данный момент у Мелешина оптимальная готовность — 60 минут»

Кутузов: «Сложно сказать об интересе к матчу с Россией, в Белоруссии непростое отношение к сборной»
Новости
RSS RSS
Все новости