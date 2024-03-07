В белорусской федерации уверены, что УЕФА верно решит проблему с отказом сборной Литвы

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич прокомментировал отказ сборной Литвы играть с Белоруссией.

«Мы готовы играть, мы будем готовиться к этим матчам. Что касается соперника, то пусть они за себя отвечают, если не захотят, нам будет от этого, возможно, только лучше. Есть компетентные органы УЕФА, которые примут, я уверен, справедливое и верное решение», — приводит слова Василевича ТАСС.

7 марта президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс заявил, что женская сборная откажется от матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2025 года против Белоруссии.

Сборная Белоруссии сыграет в первой группе лиги C с командами Литвы, Кипра и Грузии.