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Главный тренер минского «Динамо»: «На данный момент у Мелешина оптимальная готовность — 60 минут»

В минском «Динамо» рассказали об адаптации Мелешина
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал «СЭ» об адаптации арендованного у «Спартака» нападающего Павла Мелешина.

«У Паши было большое желание сыграть в первом же матче. Мы посмотрели на его состояние на тренировках и пришли к выводу, что на данный момент его оптимальная готовность — 60 минут. Адаптация проходит отлично. Коллектив его хорошо принял. Понятно, что в новой команде ему понадобится время, чтобы вникнуть в нюансы требований тренерского штаба. Думаю, что на данном этапе Павел себя намного лучше уже ощущает. Нужно было немного привыкнуть. Все идет отлично! Он постоянно с улыбкой, не вижу, чтобы у него возникали какие-то трудности», — сказал Скрипченко «СЭ».

19-летний форвард является воспитанником «Спартака». Он дебютировал за команду в матче против «Крыльев Советов» (1:0) в FONBET Кубке России в 2022 году, забив победный гол красно-белых.

В текущем сезоне в активе Мелешина один гол в восьми матчах во всех турнирах. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Павел Мелешин
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