Глеб о матче Белоруссия — Россия: «В Минске будет отличная атмосфера!»

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

«Это будет крайне интересная игра для обеих команд. В Минске будет отличная атмосфера, и болельщики этому поспособствуют, так как дома мы уже давно не играли. И для фанатов, и для команд данный матч — это хорошее дело», — сказал Глеб корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что было достигнуто соглашение о проведении товарищеского матча между сборными России и Белоруссии в июне в Минске.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».