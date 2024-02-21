Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Нападающий Мартынов перешел в «Оренбург»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард Тимофей Мартынов перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.

До российского клуба 18-летний игрок выступал за «Минск». За белорусскую команду Мартынов отыграл 42 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 250 тысяч евро.

Кристофер Мартинс, Константин Кучаев, Кевин Кастаньо. Трансферы РПЛ: «Краснодар» нашел нападающего, ЦСКА взял алжирского хавбека
Источник: https://t.me/fcorenburg/4468
ФК Минск
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
Панарин стал первой звездой матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Айлендерс»
Самуэльссон отказался поздравлять Расторгуева с серебром ЧМ
Умер военный блогер Андрей Морозов
Путин вручил госнаграды воинским частям Воздушно-космических сил
В Сочи иностранец до смерти избил оскорбившую его россиянку
Задержан подозреваемый в попытке убийства правоохранителя в Лобне по заданию Киева
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Хет-трик Промеса принес «Спартаку» разгромную победу над «Астаной»
Орещук: «Динамо» в хорошей форме. Сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют титул»
Далалоян — о «Динамо» в РПЛ: «Третье место — неплохой результат»
«Торпедо» арендовало защитника «Локомотива» Кузьмичева с правом выкупа
«Балтика» подписала бразильского нападающего Фернандеса
Защитник Савицкий покинул «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суд предварительно отклонил апелляцию по делу Промеса о нападении на брата

Орещук: «Динамо» в хорошей форме. Сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют титул»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости