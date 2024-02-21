Нападающий Мартынов перешел в «Оренбург»
Форвард Тимофей Мартынов перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба команды.
Ранее «СЭ» сообщал, что контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.
До российского клуба 18-летний игрок выступал за «Минск». За белорусскую команду Мартынов отыграл 42 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 250 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcorenburg/4468
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|3
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
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|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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|2.03
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Ахмат – Урал
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|2.03
|19:30
|
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|3.03
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|
Пари НН – Факел
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|3.03
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Динамо – Локомотив
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|3.03
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Зенит
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Джон Кордоба
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|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Локомотив
|6
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Александр Соболев
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|5
|И
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|Ж
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
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