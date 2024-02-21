Нападающий Мартынов перешел в «Оренбург»

Форвард Тимофей Мартынов перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба команды.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт с футболистом будет рассчитан на 3,5 года.

До российского клуба 18-летний игрок выступал за «Минск». За белорусскую команду Мартынов отыграл 42 матча, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 250 тысяч евро.