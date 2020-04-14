«Дзюба, ты нас слышишь?!» Форварда позвали в чемпионат Белоруссии
09:10
На матче 4-го тура чемпионата Белоруссии между мозырской «Славией» и брестским «Рухом» (0:0) появился баннер с обращением к нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе. Болельщик хозяев развернул небольшой плакат. На нем было написано: «Дзюба!!! Ты нас слышишь? Иди в «Славию»!»
Чемпионат Белоруссии по футболу — один из немногих турниров по всему миру, который не остановлен и проводится со зрителями во время пандемии коронавирусной инфекции. Розыгрыш Российской премьер-лиги был остановлен после 22-го тура решением от 17 марта. Пауза пока продлена до 31 мая.
April 14, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи