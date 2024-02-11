Гаджиев поддержал объединение чемпионатов России и Белоруссии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался за объединение чемпионатов России и Белоруссии.

«Я думаю, все, что связано с объединением — всегда хорошо. Но с точки зрения нынешней ситуации, эпоха отстранений... В этой ситуации немного сложнее будет сохранить спортивный принцип, потому что различие уровней российского и белорусского чемпионата есть. Но это принесет пользу не только социально-политической, но и спортивной составляющей», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России ждут предложений от Белоруссии по клубам. По его словам, белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в РПЛ.