«Динамо» пожелало Нжи удачи в оставшихся матчах Кубка Африки

Московское «Динамо» отметило успех своего нападающего Клинтона Нжи. Вместе со сборной Камеруна он обыграл команду Коморских островов (2:1) в 1/8 финала Кубка Африки.

«Клинтон Нжи — в четвертьфинале Кубка Африки, — говорится в сообщении клубного Telegram-канала. — Нападающий бело-голубых в составе сборной Камеруна вышел на замену на 63 минуте матча против Коморских островов. Команда Нжи выиграла со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд. 29 января камерунцы в четвертьфинале сыграют против сборной Гамбии. Удачи, Клинтон!»

Напомним, из-за травм и коронавируса Коморские острова играли с полевым игроком в воротах.