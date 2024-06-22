Кубок Африки-2025, который должен был пройти летом, перенесен на зиму

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила даты проведения Кубка Африки-2025.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Изначально планировалось провести соревнования летом 2025 года.

Предыдущий Кубок африканских наций состоялся в Кот-д'Ивуаре и проводился с 13 января по 11 февраля 2024 года. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, победившая Нигерию (2:1) в финале.