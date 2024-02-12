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Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки — 2:1.

Матч проходил в Абиджане — столице Кот-д'Ивуара.

Единственный гол нигерийцев на 38-й минуте забил Уильям Трост-Эконг. На 62-й минуте полузащитник ивуарийцев Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Аллер забил победный мяч.

Кот-д'Ивуар в третий раз в истории выиграл Кубок Африки. До этого ивуарийцы становились победителями турнира в 1992 и 2015 годах.

Нигерия стала серебряным призером Кубка Африки в пятый раз.

Третье место на Кубке Африки-2023 заняла сборная ЮАР, победившая ДР Конго (0:0; 6:5 — пенальти) в игре за бронзу.

Кубок Африки. Финал
11 февр, 23:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Нигерия
1:2
Кот-д`Ивуар

Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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