Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию в финале Кубка Африки — 2:1.

Матч проходил в Абиджане — столице Кот-д'Ивуара.

Единственный гол нигерийцев на 38-й минуте забил Уильям Трост-Эконг. На 62-й минуте полузащитник ивуарийцев Франк Кессье сравнял счет, а на 81-й минуте форвард Себастьен Аллер забил победный мяч.

Кот-д'Ивуар в третий раз в истории выиграл Кубок Африки. До этого ивуарийцы становились победителями турнира в 1992 и 2015 годах.

Нигерия стала серебряным призером Кубка Африки в пятый раз.

Третье место на Кубке Африки-2023 заняла сборная ЮАР, победившая ДР Конго (0:0; 6:5 — пенальти) в игре за бронзу.