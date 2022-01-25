Минимум 7 человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки Камерун — Коморы

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка возле стадиона.

Болельщики пытались пройти на стадион, однако охрана не смогла сдержать их и организовать контролируемый проход фанатов. В ходе давки несколько людей падали, другие наступали на них. Как сообщает LSI Africa, в давке погибли не менее 7 человек.

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Из-за травм и коронавируса Коморы остались без трех вратарей. В связи с этим в воротах сыграл защитник Шакер Аль-Хадур.

В четвертьфинале Кубка Африки Камерун сыграет с Гамбией.