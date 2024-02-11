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11 февраля, 21:30

Нигерия — Кот-д'Ивуар: смотреть трансляцию финального матча Кубка Африки

Нигерия сыграет с Кот-д'Ивуаром в финале Кубка Африки 11 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Серж Орье, сборная Кот-д&amp;#039;Ивуара.
Фото Global Look Press

Кот-д'Ивуар сыграет с Нигерией в финальном мачте Кубка африканских наций 11 февраля, в воскресенье. Игра состоится на стадионе имени Алассана Уаттары в Абиджане (Кот-д`Ивуар). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Кот-д'Ивуар — Нигерия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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В полуфинале Нигерия была сильнее ЮАР по серии пенальти — 4:2 (основное время 1:1). Кот-д'Ивуар обыграл сборную ДР Конго с счетом — 1:0.

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

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Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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