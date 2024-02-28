Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

28 февраля, 22:29

Ригобер Сонг покинул пост главного тренера сборной Камеруна

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ригобер Сонг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг ушел в отставку, сообщил глава Федерации футбола страны Самюэль Это`О.

«Он многое привнес в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть... Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Я обсудил ситуацию с ним. Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем», — приводит слова Это`О France24.

На Кубке африканский наций-2024 Камерун проиграл Нигерии (0:2) в 1/8 финала.

47-летний Сонг возглавлял сборную с февраля 2022 года. Команда под его руководством 23 матча — 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

Сборная Камеруна по футболу
2
0
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигерия — Кот-д'Ивуар: видеообзор финала Кубка Африки
Новости
RSS RSS
Все новости