Ригобер Сонг покинул пост главного тренера сборной Камеруна

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг ушел в отставку, сообщил глава Федерации футбола страны Самюэль Это`О.

«Он многое привнес в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть... Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Я обсудил ситуацию с ним. Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем», — приводит слова Это`О France24.

На Кубке африканский наций-2024 Камерун проиграл Нигерии (0:2) в 1/8 финала.

47-летний Сонг возглавлял сборную с февраля 2022 года. Команда под его руководством 23 матча — 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений.